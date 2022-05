Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Rottweil, Dietingen, A81) Unfall im Baustellenbereich der A81 - 9.000 Euro Schaden

Oberndorf am Neckar - Rottweil, Dietingen, A81 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Gesamtschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 9.000 Euro ist es am Montagmittag in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil, etwa im Bereich Dietingen auf der Bundesautobahn A81 gekommen. Als ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer kurz vor 13 Uhr auf der rechten Fahrspur abbremste, reagierte ein nachfolgender Skoda-Fahrer etwas zu spät. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, lenkte der 61-Jährige den Skoda nach links und streifte so einen Audi, dessen 36-jähriger Fahrer auf der linken Fahrspur im Baustellenbereich unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell