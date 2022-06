Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (27.06.2022) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Firmengebäude an der Pragstraße eingebrochen zu sein. Der 38-Jährige soll gegen 02.00 Uhr über das Haupttor des Areals geklettert sein und sich anschließend über ein gekipptes Fenster Zugang zum Gebäude verschafft haben. Ein 31 Jahre alter Pförtner traf während seines Rundgangs auf den Einbrecher, hielt ihn trotz mehrerer Fluchtversuche fest und übergab ihn den alarmierten Beamten. Ob der Tatverdächtige auch für einen Einbruch in ein Gebäude an der Pragstraße in der Nacht zum Samstag (25.06.2022) infrage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Montags (27.06.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell