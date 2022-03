Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Mann verletzt - Polizei sucht Zeugen

Warstein (ots)

Ein stark unter Alkoholeinfluss stehender 33-jähriger Mann aus Warstein hatte nach eigenen Angaben am Montagabend (28. März 2022), gegen 22 Uhr, eine Auseinandersetzung mit einer unbekannten, männlichen Person, die ihm im Laufe dessen verletzte. Der Warsteiner wurde später mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich, mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

