Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (29.10.2022) und Montag (31.10.2022) in ein Ladengeschäft an der Marktstraße eingebrochen, bei einem Geschäft in der Sulzgasse blieb es im selben Zeitraum bei einem Versuch. An der Marktstraße hebelten die Täter in der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr bis Montag, 09.20 Uhr die Eingangstür sowie die Notausgangstür des Geschäftes auf. Anschließend stahlen sie mehrere Hundert Euro Bargeld sowie zirka 150 Paar Schuhe. In der Sulzgasse versuchten die Täter zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, 08.45 Uhr die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell