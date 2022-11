Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei vermeintlichem Rauschgiftgeschäft ausgeraubt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag (30./31.10.2022) beim Versuch Rauschgift zu erwerben am Schlossplatz von einer Gruppe um den vermeintlichen Dealer geschlagen und beraubt worden. Als der 25-Jährige gegen 23.50 Uhr an der Freitreppe auf eine ca. 10-köpfige Gruppe traf wurde ihm von einem der jungen Männer Rauschgift zum Kauf in Aussicht gestellt. Er müsse die Ware aber erst holen. Nachdem dieser mit dem bereits bezahlten Geld verschwunden war, geriet der "Käufer" mit zwei weiteren jungen Männern in Streit in dessen Verlauf er unter Vorhalt eines Messer seinen Rucksack herausgeben sollte. Da er sich weigerte wurde er von ihnen geschlagen und getreten. Sein Handy, dass er einem Weiteren aus der Gruppe kurz ausgehändigt hatte, verschwand ebenfalls mit den flüchtigen Tätern. Beschreibung der Täter: 1. Sprach marokkanisch, ca. 18-19 Jahre alt, zwischen 160 - 170 cm groß, hatte leicht lockige schwarze Haare,hatte eine Gucci-Umhängetasche dabei und trug eine blau-schwarze Jacke und eine Basecap verkehrt herum. 2. Sprach ebenfalls marokkanisch, ca. 172 cm groß, dreadlockähnliche dunkelbraune Haare, schwarze Kleidung und war ca. 18-19 Jahre alt. 3. Schwarze Haare an den Seiten ausrasiert, trug einen kurzen Kinnbart, eine weiße Jacke, die optisch so aussah als wäre sie komplett aus Fell, zwischen 160-170 cm groß und ca. 17 Jahre alt. 4. Ca. 22 Jahre alt, ca. 165 cm groß, Vollbart bei welchem der Oberlippenbart extrem ausgeprägt war, trug eine Basecap verkehrt herum, hatte schwarze Haare und trug dunkelbraune Lederjacke sowie eine schwarze Hose. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

