POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Samstag (29.10.2022) in ein Schulgebäude an der Engelbergstraße eingebrochen und haben Computerteile gestohlen. Die Täter schlugen gegen 03.00 Uhr eine Fensterscheibe des Computerraums ein, öffneten anschließend mehrere Computergehäuse und stahlen daraus Bauteile im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 zu wenden.

