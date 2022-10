Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (31.10.2022) einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann, den Katalysator eines Autos an der Rosensteinstraße zu stehlen. Die beiden Tatverdächtigen hoben den Mercedes gegen 0.30 Uhr mit einem Wagenheber an und versuchten den Katalysator mit einer elektrischen Säge zu entfernen. Polizeibeamte der Fahrradstaffel ertappten die beiden Männer, woraufhin sie in Richtung Goppeltstraße flüchteten. Nach kurzer Flucht nahmen sie den 23-jährigen Tatverdächtigen fest, seinem Komplizen gelang die Flucht in Richtung Nordbahnhofstraße. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen zirka 170 Zentimeter großen Mann, der mit einer grauen Arbeitshose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell