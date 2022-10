POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Montag (31.10.2022) in einen Kiosk an der Nordbahnhofstraße eingebrochen und hat Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Zeugen beobachteten den Mann kurz vor Mitternacht, wie er aus dem Kioskfenster stieg und in Richtung Pragstraße davonging. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Am Kiosk entdeckten die ...

