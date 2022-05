POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Geeste (ots) - Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Asternweg in Geeste alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in einem Wäschetrockner in einem Einfamilienhaus. Durch das Feuer wurden die Holzdecke in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und ...

