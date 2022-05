Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Person bei Unfall verletzt

Isterberg (ots)

Am Donnerstag kam es auf der B403 bei Isterberg zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 38-jährige Fahrer eines Jaguar gegen 14.35 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden VW Golf eines 58-Jährigen überholte, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Jaguar verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und kam in einem Graben zum Liegen. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und konnte durch Ersthelfer befreit werden. Der VW-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

