Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Eigentümer*in gesucht

Sögel (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Polizeistation Hümmling-Sögel eine Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Sögel durch. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein Fahrradfahrer, sowie das mitgeführte Fahrrad kontrolliert. Bei dem kontrollierten Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke "Bulls". Eine Abfrage der Rahmennummer ergab, dass dieses Fahrrad im letzten Jahr entwendet wurde. Der Eigentümer wurde anschließend ermittelt und erhält sein Mountainbike zurück. An der Wohnanschrift der kontrollierten Person wurde zudem ein zweites Mountainbike der Marke "Bulls" (27,5 Zoll) in den Farben Schwarz/Neon Grün kontrolliert. (siehe Bild) Vermutlich wurde dieses Fahrrad ebenfalls entwendet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell