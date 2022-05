POL-EL: Meppen - Personalienaustausch versäumt

Salzbergen (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Straße Am Feldkamp in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Die 37-jährige Fahrerin eines BWM war gegen 20.30 Uhr auf der Dr.- J.-Stockmann-Straße unterwegs. Als sie nach links in die Straße Am Feldkamp abbog, übersah sie einen von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Die Autofahrerin bleib unverletzt. ...

