Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Gaststätten - Zeugen gesucht

StuttgartFeuerbach/ -Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (28.10.2022) in eine Gaststätte an der Herrenberger Straße eingebrochen, bei einer Gaststätte an der Steiermärker Straße ist es am Samstag (29.10.2022) beim Versuch geblieben. An der Steiermärker Straße brach ein Mann gegen 03.30 Uhr das Küchenfenster der Gaststätte auf. Nachbarn wurden durch Lärm auf ihn aufmerksam, woraufhin er die Flucht ergriff. Er wird als zirka 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Zudem trug er eine graue Kapuzenjacke und eine Stirnleuchte. An der Herrenberger Straße hebelten die Unbekannten zwischen 09.00 Uhr und 15.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Anschließend brachen sie die dortigen Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

