Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Handwerker schlagen zu

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Mittwoch, 13.07.2022, 10.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Diebstahl von Schmuck

Am Mittwoch gelangte ein unbekannter Mann über den Vorwand eines angeblich älteren Wasserschadens in die Wohnung einer 83-jährigen Northeimerin. Dabei lenkte er diese so lange ab, dass ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung gelangte und Schmuck entwendete.

Das Diebesgut hatte einen geschätzten Wert im unteren vierstelligen Bereich.

Der eine Täter wird auf ca. 1,70m geschätzt, sei schlank und vermutlich deutscher Herkunft gewesen.

Zu dem zweiten Täter gibt es keine Beschreibung.

Die Polizei Northeim bittet bei sachdienlichen Hinweisen, sich telefonisch unter 05551 - 70050 zu melden.

Zudem bittet die Polizei Northeim darum, folgende Präventionshinweise zu beachten:

- Lassen Sie Fremde möglichst nicht in die Wohnung,

- Mitarbeitende von Versorgungsbetrieben haben einen Betriebsausweis; diesen sollten Sie sich zeigen lassen und genau anschauen,

- im Zweifel bei den Versorgungsbetrieben anrufen und rückversichern.

