Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizisten bei Einsatz verletzt

Zülpich (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Zülpich zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer häuslichen Gewalt. Eine 27-jährige Frau war durch ihren 36-jährigen Lebensgefährten gewaltsam angegangen worden. Er hatte ihr gedroht, er werde sie "kaputt machen". Da die junge Frau (Mutter von 2 Kleinkindern) glaubhaft machte, dass sie schon häufiger angegangen wurde, verfügte die Polizei gegen den 36-jährigen Mann eine 10-tägige Wohnungsverweisung mit Rückkehrverbot. Diese Maßnahme diente der Gefahrenabwehr und dem Schutz der Frau und den Kleinkindern, da weitere Gewalttaten des Lebensgefährten zu erwarten waren. Am Abend wurde die Polizei erneut durch die junge Mutter um Hilfe gebeten. Dabei wurde festgestellt, dass sich der 36-jährige Mann entgegen der Polizeiverfügung wieder in der Wohnung aufhielt. Der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen kam er nicht nach, so dass die Polizei die Verfügung zwangsweise durchsetzen musste. Dabei leistete der Mann heftigen Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Ein Beamter war wegen einer Armverletzung nicht mehr dienstfähig. Der uneinsichtige Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzung (im Rahmen der häuslichen Gewalt und der Widerstandshandlungen), Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Verstoß gegen die polizeiliche Verfügung verantworten. Der Mann wurde zur Verhinderung und Verhütung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Da er betrunken war, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

