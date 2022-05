Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Taschendiebstahl in Meerbusch

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Donnerstag (19.05.), gegen 11:15 Uhr, informierte ein lebensälterer Meerbuscher die Polizei, weil er gerade noch rechtzeitig bemerkt hatte, dass er offenbar ins Visier von Taschendieben geraten war. Zur Tatzeit wollte er gerade in einem Parkhaus seine Einkäufe aus einem Lebensmittelladen an der Dorfstraße in sein Auto packen, als jemand versuchte, sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche zu ziehen. Als der Senior sich umdrehte, sah er zwei junge Frauen, die so taten, als wollten sie zu einem gleich nebenan geparkten PKW gehen.

Die alarmierten Polizeibeamten, die nur kurze Zeit später eintrafen, konnten die beiden jungen Frauen noch am Eingang des Parkhauses antreffen. Sie passten auf die Beschreibung des Seniors: Beide waren etwa 20 Jahre alt und hatten schwarze Haare, sie trugen weiße Strickkleider mit Motiven und eine der beiden schien schwanger zu sein.

Das Duo wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen, leugnete aber jedwede Beteiligung an einem möglichen versuchten Taschendiebstahl.

Ob die beiden jungen Frauen eventuell in Zusammenhang mit anderen Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 23 in Verbindung zu setzen.

