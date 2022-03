POL-LB: Kornwestheim: 17-Jähriger von Unbekannten beleidigt und attackiert

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines PKW setzte, war ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Sonntag gegen 01.45 Uhr in der Brennerstraße in Eltingen in einen Unfall verwickelt. Der 35-Jährige war in Richtung der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West unterwegs, als er auf Höhe der Geislinger Straße die Kontrolle über den PKW verlor. In der Folge kam von der Fahrbahn ab und ...

