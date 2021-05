Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am 14.05.2021, gegen 09:40 Uhr, beabsichtigte eine 27-jährige Hattingerin mit ihrem Hyundai an der Raabestraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie den, sich bereits neben ihr befindlichen, 62-jährigen Hattinger mit seinem Suzuki, welcher die Raabestraße in Fahrtrichtung "Im Bruchfeld" befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide Personen leichtverletzt wurden. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

