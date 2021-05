Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbrecher auf dem Gelände des TUS Blankenstein

Hattingen (ots)

In der Zeit vom Dienstag, den 04.05.2021, 15 Uhr bis Freitag, den 14.05.2021, 11:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Gelände der Sportanlage TuS Blankenstein an der Marxstraße in Hattingen-Welper. Auf dem Gelände der Anlage gingen die Täter eine Holzhütte (Imbissverkaufsstand) neben dem Vereinsheim an. Die Täter rissen die Schloßvorrichtung vom Holztürblatt ab, öffneten so die Tür und gelangten ins Innere der Holzhütte. Nach ersten Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. Die Täter entkamen zunächst unerkannt. Entsprechende Videoaufzeichnungen werden ausgewertet.

