Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 16- Jährige stürzt mit Leichtkraftrad

Gevelsberg (ots)

Eine 16-Jährige verletzte sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall leicht. Sie war auf der Elberfelder Straße unterwegs, als die in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Sie rutschte mit ihrem Hinterrad in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Rover eines 33- Jährigen zusammen. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

