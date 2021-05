Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrer stürzt auf Bochumer Straße

Hattingen (ots)

Ein 36-jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Mountainbike auf der Bochumer Straße. In Höhe der Bahnhaltestelle "Hattingen Ruhrbrücke" geriet er mit seinem Reifen in die in der Fahrbahn eingelassenen Schienen. Er stürzte und verletzte sich leicht. Eine Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall und half dem Verunfallten. Der Wittener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

