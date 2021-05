Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unbekannte räumen Warnbake zur Seite- 48-Jähriger schwer verletzt

Hattingen (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Velbert fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Mountainbike auf dem Radweg an der Martin-Luther-Straße in Richtung Bochumer Straße. Er überquerte die Bahnhofsstraße und beabsichtigte auf dem Radweg entlang der Bochumer Straße weiter zu fahren. Er übersah dabei das Verkehrszeichen, welches den Radweg an diesem Punkt aufgrund einer Baustelle für Fahrräder sperrt. Warnbaken, welche den Baustellenbereich eigentlich absperrten, wurden augenscheinlich durch eine unbekannte Person zur Seite geschoben. Der 48-Jährige übersah in der Baustelle eine Fräßkante und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhause verbracht. Wegen der weggestellten Barken wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

