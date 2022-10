POL-S: 73-Jährigen umgestoßen und schwer verletzt zurückgelassen - Zeugen gesucht

StuttgartFeuerbach/ -Vaihingen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (28.10.2022) in eine Gaststätte an der Herrenberger Straße eingebrochen, bei einer Gaststätte an der Steiermärker Straße ist es am Samstag (29.10.2022) beim Versuch geblieben. An der Steiermärker Straße brach ein Mann gegen 03.30 Uhr das Küchenfenster der Gaststätte auf. Nachbarn wurden durch Lärm auf ihn aufmerksam, woraufhin er die Flucht ...

mehr