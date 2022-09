POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kleve-Kellen (ots) - Am Mittwoch (21. September 2022) zwischen 14:00 Uhr und 23:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen an der Van-den-Bergh-Straße in Bahnhofsnähe abgestellten, schwarzen Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 469 LGY. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms) Rückfragen bitte an: ...

