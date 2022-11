Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Montag oder am Dienstag (31.10./01.11.2022) in eine Gaststätte am Rathausplatz eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 0.30 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Dienstag die Eingangstür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

