POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.12.2022

Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Einbruch in Filiale Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Freitag in ein Ladengeschäft in Lauda-Königshofen ein. Der Täter versuchte zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 8.30 Uhr am Freitag zunächst die Eingangstüre des Gebäudes in der Josef-Schmitt-Straße mit einem ...

mehr