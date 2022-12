POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Einbruch gesucht

Über eine Schiebetüre gelangten Unbekannte in der Nacht auf Freitag in ein Sanitätshaus in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 8.30 Uhr am heutigen Freitag drückten die Einbrecher wohl die Eingangstüre auf und durchsuchten das Gebäude in die Friedrichshaller Straße. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten vermutlich über ein Toilettenfenster. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Beilstein: Randalierer in Gartenhütte - 4.000 Euro Sachschaden.

4.000 Euro Schaden verursachten Unbekannte in einer Gartenhütte in Beilstein. In der Straße "Schöne Frau" hebelten die Unbekannten zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag einen Fensterladen auf. In der Folge zerschlugen die Täter mehrere Glasfenster und besprühten das Inventar mit pinkem Lack. Dazu schütteten sie mehrere Alkohol- und Spülmittelflaschen im Inneren aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Islfeld zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Mittwoch oder Donnerstag einen Verkehrsunfall in Heilbronn und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen VW, der im Zeitraum zwischen Mittwoch gegen 9 Uhr und Donnerstag gegen 12 Uhr im Parkhaus auf der 3. Etage des Krankenhauses in der Straße "Am Gesundbrunnen" abgestellt war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Gundelsheim: Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag, den 11. Dezember, am Gundelsheimer Bahnhof sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen geben können. An dem Bahnhof soll es in der Nacht zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

