POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Forchtenberg-Ernsbach: Einbruch in Kellerraum Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag in einen Kellerraum in Forchtenberg-Ernsbach eingebrochen war. Der Besitzer ging am Donnerstag gegen 4.30 Uhr in seinen Kellerraum im Schellenbergweg, um Holz ...

