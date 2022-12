Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 4.000 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht auf Mittwoch in Untergruppenbach. Der oder die Unbekannte beschädigte zwischen 22 Uhr am Dienstag und 10.45 Uhr am Mittwoch mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen geparkten Audi Q3 in der Happenbacher Straße. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Allerdings verlor das Fahrzeug der Person bei der Kollision einige Teile. Eine Überprüfung der verlorenen Teile ergab, dass es sich bei dem gesuchten Auto vermutlich um einen schwarzen VW Tiguan der Baureihen 2008 bis 2018 handelt. Das Polizeirevier Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des vermeintlichen Tiguan geben können oder den Unfall gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 9920 entgegengenommen.

Bad Friedrichshall: Krankenfahrstuhl in Flammen

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes eines Krankenfahrstuhls in Bad Friedrichshall am frühen Mittwochmorgen. Gegen 5.45 Uhr bemerkte der 44-jährige Fahrer Rauch und Brandgeruch ausgehend von seinem Fahrstuhl. Er stellte das Fahrzeug gegen 5.45 Uhr an der Einmündung der Hölderlinstraße in die Heilbronner Straße ab. Bei einer Überprüfung seines Fahrzeugs schlugen ihm aus dem Motorraum wohl Flammen entgegen. Die freiwillige Feuerwehr Bad Friedrichshall war im Einsatz und konnte das Fahrzeug löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Der Fahrstuhl war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mann blieb unverletzt.

Neckarsulm: Feueralarm in Wohnung

Mehrere angekokelte Gegenstände auf einem Herd waren die Ursache eines RettungskEinsatzes der Rettungskräfte am Dienstag in Neckarsulm. Weil mehrere Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Hägelich" in einer Wohnung auslösten, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Aufgrund des starken Rauchgeruchs öffneten die Einsatzkräfte die Tür der Wohnung. Der Herd wurde gekühlt und die Gegenstände gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Neckarwestheim: Von Fahrbahn abgekommen - 33-Jähriger leicht verletzt

20.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter waren die Folge eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Neckarwestheim. Ein 33-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford Mondeo auf der Kreisstraße 2081 von der Fahrbahn abgekommen. Auf seinem Weg nach Neckarwestheim hatte der Ford die Fahrbahn nach links verlassen und war eine Böschung herabgerollt. Dabei überfuhr der 33-Jährige einen kleinen Baum, bevor er zum Stehen kam. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.

Heilbronn: Mit knapp einem Promille unterwegs

Weil sein Rücklicht defekt war, wollte eine Streife in der Nacht auf Donnerstag zunächst den Fahrer eines BMW M2 in Heilbronn anhalten. Bis die Streife den 22-jährigen anhalten und kontrollieren konnte, beobachteten sie wie dieser einem vorausfahrenden Auto Lichthupe gab und dieses überholte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem BMW-Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Der 22-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Heilbronn ermittelt nun und prüft, ob das Verhalten des BMW-Fahrers möglicherweise eine Aufforderung zu einem Rennen war. Zeugen, denen der BMW aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Fahrweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Von Parkplatz eingefahren und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Vom Parkplatz eines Modehauses fuhr unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmorgen in Heilbronn in die Fügerstraße ein und verursachte einen Unfall. Weil die unbekannte Person gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Fahrtstreifen einbog, wich ein 50-jähriger BMW-Fahrer auf den linken Fahrtstreifen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Ein 61-Jähriger, der mit seinem Opel auf dem linken Fahrtstreifen unterwegs war, wich ebenfalls aus und kollidierte mit dem Bordstein. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

An einer Tür scheiterten Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in Heilbronn. Die Täter versuchten zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch in ein Geschäft in der Bismarckstraße zu gelangen. Vermutlich mit einem roten Gegenstand wollten die Einbrecher wohl die Eingangstür aufzuhebeln. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

