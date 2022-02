Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Durchfahrtskontrollen in Wachenheim

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.02.2022 wurden zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr Durchfahrtskontrollen auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim durchgeführt. Nach der Sperrung der B271 in Fahrtrichtung Süden, nutzen viele Verkehrsteilnehmer verbotswidrig die landwirtschaftlichen Wege, um die Ampelanlage in Wachenheim zu umfahren. Im Rahmen der Kontrolle konnten 5 Fahrzeuge festgestellt werden, davon waren 3 Fahrzeuge berechtigt den Weg zu befahren. Im Rahmen von Bürgergesprächen, wurden die Kontrollen mit großer Freude aufgenommen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer sich an die Regeln zu halten und nicht verbotswidrig Wirtschaftswege zu nutzen. Die Polizei wird in der nächsten Zeit verstärkt Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell