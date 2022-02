Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Eimer auf Saunaofen angeschmort

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.02.2022 gegen 21:30 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhause in der Burgstraße in Wachenheim gemeldet. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung ausgehend von einer Sauna, die sich in einem Anbau befand, festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass ein Eimer auf dem Saunaofen anfing zu schmoren. Zuvor hatte der Hauseigentümer versehentlich anstatt des Lichtschalters die Sauna eingeschaltet. Die Anwohner hatten den Eimer aber bereits selbstständig gelöscht. Es wurde niemand verletzt und außer dem beschädigten Eimer entstand kein weiterer Sachschaden.

