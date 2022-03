Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer

Hattingen (ots)

Am 12.03.2022, um 14:20 Uhr, befuhr eine 47-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw, Skoda, den Laakerweg in Fahrtrichtung Felderbachstraße. An der Kreuzung Laakerweg/Felderbachstraße beabsichtigte sie nach links in Fahrtrichtung Langenberg abzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 19-jährigen Hattinger auf seinem Krad, Honda, der zu diesem Zeitpunkt die Felderbachstraße in Fahrtrichtung Gennebreck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das beschädigte Krad musste durch einen Abschlepper abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell