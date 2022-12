Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Auto prallt gegen Hausgarage

Eine verletzte Person und circa 60.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Pfedelbach. Gegen 15.10 Uhr befuhr der 36-Jährige mit seinem Renault Zoe den Lupinweg. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte Wagen erst gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Mokka und durchbrach anschließend einer Mauer der dortigen Garage eines Wohnhauses. Vermutlich handelte es sich um einen medizinischen Notfall, weshalb der Mann unkontrolliert in das andere Auto und das Gebäude raste. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrerin erlitt keine Verletzungen. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

Künzelsau: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern kam es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in Künzelsau. Die 29-jährige Fahrerin eines Skoda übersah vermutlich in der Dunkelheit die beiden Fußgänger am rechten Fahrbahnrand und streifte diese beim Vorbeifahren. Die Fußgänger wurden hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

