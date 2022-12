Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit Straßenbahn

Leicht verletzt wurde ein 18-Jähriger am Dienstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Heilbronn. Der junge Mann war gegen 13.30 Uhr zu Fuß von der Innenstadt kommend in Richtung Bahnhof unterwegs und vergaß vermutlich sich, vor dem Überqueren der Gleise in der Bahnhofstraße, umzusehen. Da er Kopfhörer trug, nahm er vermutlich die von Hinten kommende Straßenbahn auch akkustisch nicht wahr und lief in die vorbeifahrende Bahn hinein. Der 18-Jährige wurde zurückgeschleudert und verletzte sich leicht. Die Verletzungen wurden im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Eppingen: Unfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen bei Eppingen. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Opel, gegen 7 Uhr, die Bundesstraße 293 und wollte in Richtung Richen abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den Nissan einer 26-Jährigen die aus Richtung Eppingen kam und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt und musst in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Mit Alkohol am Steuer unterwegs und Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte ein 29-Jähriger am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Allee in Heilbronn. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der Beeinflussung von berauschenden Mitteln fuhr der Mann, gegen 22 Uhr, mit seinem Mercedes auf den an einer Ampel verkehrsbedingt haltenden BMW einer 23-Jährigen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mercedes-Fahrers fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Da es ebenfalls Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogenbeeinflussung im Verhalten des Mannes gab, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Montagabend in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 19.15 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW die Gerberstraße und bog nach rechts in die Mannheimer Straße ab. Hiebei nutzte sie den linken der beiden Fahrstreifen. Der oder die Unbekannte fuhr zeitgleich, auf dem rechten Fahrstreifen, in die Mannheimer Straße ein. Beim Abbiegen kam die unbekannte Person mit seinem oder ihrem Audi zuweit nach links und kollidiert mit der Beifahrerseite des VW. Anschließend gab der oder die Unbekannte Gas und entfernte sich von der Unfallstelle. Der gesuchte Audi soll ein Heilbronner Kennzeichen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Bad Wimpfen: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Dienstagmittag Sachschaden an einem geparkten Audi in Bad Wimpfen und flüchtete anschließend. Der Besitzer des Audi hatte diesen gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rappenauer Straße abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergagn oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld-Wüstenhausen: Einbruch in Hofladen - Polizei sucht Zeugen

Ein Hofladen in Ilsfeld-Wüstenhausen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag das Ziel von Einbrechern. Bislang Unbekannte gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Schiebetür in den Verkaufsraum des Ladens im Heilbronner Weg. Hier entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich aus einer Kasse und entkamen im Anschluss unerkannt. Der an der Türe entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

Bad Friedrichshall: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Einen Unfall mit Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Montagabend in Bad Friedrichshall und flüchtete im Anschluss. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem VW gegen 18.50 Uhr die Bundesstraße 27 von Bad Friedrichshall kommend in Richtung Heilbronn und überholte einen PKW. Anschließend fuhr er zurück auf den rechten Fahrstreifen, da die Fahrbahn im weiteren Verlauf einspurig weiter geführt wird. Schon während des vorangegangenen Überholvorgang des VW-Fahrers fuhr eine bisher unbekannte Person hinter ihm und betätigte mehrfach die Lichthupe. Im weiteren Verlauf überholte diese Person den 65-Jährigen, trotz Sperrfläche, weshalb dieser erschrack und nach rechts auswich. Hierbei kollidierte er mit dem Bordstein und einer Leitplanke. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin soll sehr zügig in Richtung Heilbronn weitergefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem bisher unbekannten Fahrzeug und dessen Lenker machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell