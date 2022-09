POL-OS: Bohmte: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Pkw auf der Bremer Straße

Bad Essen (ots) - Insgesamt drei versuchte Einbrüche nahm die Bohmter Polizei in der Nacht zum Samstag in der "Lerchenstraße" in Bad Essen auf. Gegen 3.50 Uhr hatten Unbekannte versucht, in ein Schuhgeschäft, ein Getränkemarkt und ein Supermarkt des örtlichen Einkaufzentrums einzubrechen. Mit roher Gewalt rammten die Täter einen Einkaufswagen gegen die ...

mehr