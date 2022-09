Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Verkehrsunfälle mit Hauswänden in einer Nacht

Celle (ots)

Celle - Bereits Donnerstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße gekommen. Hier ist ein PKW aus bislang nicht bekannten Gründen gegen eine Hauswand gestoßen. Durch den Aufprall an der Hauswand ist sowohl an dem PKW als auch an dem Gebäude Sachschaden entstanden. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Am frühen Freitagmorgen bemerkt ein Fahrzeugführer zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW abbiegen will und versucht links auszuweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichversuch verliert dieser die Kontrolle über sein PKW und stößt gegen die Hauswand der dortigen Bäckerei. Hierbei kommt es nicht zu Personenschäden. Sowohl an den beteiligen PKW als auch an der Hauswand entsteht Sachschaden.

