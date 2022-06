Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Mindestens 22 Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Samstag (25. Juni) haben Unbekannte rund um die Straßen Am Schürenhof, Burgfeld und Auf dem Wiel mehrere Autos beschädigt. Bisher hat die Kripo 22 Autobesitzer gezählt, die frische Kratzspuren an ihren Fahrzeugen feststellten. Den Tatzeitraum schätzen die Ermittler auf etwa 8:30 bis 14:45 Uhr. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder selbst einen entsprechenden Schaden an seinem Auto melden möchte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 der Duisburger Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell