POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin - Zeugenaufruf

Hünfeld. Am Donnerstag (10.11.), gegen 17 Uhr, ereignete sich auf der Leimbachshöfer Straße im Ortsteil Rückers ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 15-jährigen Fahrradfahrerin und einer Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Die Fahrerin des grauen Pkw entfernte sich mit dem Einverständnis der Fahrradfahrerin von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Personen, die Zeugen des Unfalles geworden sind, sich unter der 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Hohenroda. Am Sonntag (13.11.), gegen 1:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Fiesta beim Ausparken in der Schloßstraße in Oberbreitzbach ein parkendes Fahrzeug. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sturz auf dem Vulkanradweg

Herbstein. Am Montag (14.11.), gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Mann aus Herbstein mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Vulkanradweg aus Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. Zwischen dem Rixfelder Kreuz und Schloss Eisenbach verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über den Fahrstuhl und stürzte auf den Radweg. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden musste. An dem Krankenfahrstuhl entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

