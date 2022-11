Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Dieseldiebstahl

Wildeck. Unbekannte entwendeten zwischen Freitagnachmittag (11.11.) und Montagmorgen (14.11.) rund 610 Liter Diesel im Wert von circa 1.200 Euro aus einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine des Herstellers CAT. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einer Baustelle an der L3251b im Bereich Bosserode. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bebra. Zwischen Freitag (11.11.) und Montag (14.11.) versuchten Unbekannte in ein Haus in der Eisenacher Straße im Ortsteil Weiterode einzubrechen. Die Täter hebelten hierzu an der Hauseingangstür, welche jedoch stand hielt. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell