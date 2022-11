Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Pkw gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Kalbach. Am Montag (14.11.), gegen 4.30 Uhr, kam es auf der K 69 zwischen Mittelkalbach und Büchenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde. Eine 35-jährige Frau aus Motten war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit ihrem Pkw auf der Strecke aus Richtung Mittelkalbach in Richtung Büchenberg unterwegs. Dabei kam die Frau mit ihrem Pkw ausgangs einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand außerdem Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (13.11.), gegen 16:30 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Mann aus Alheim mit einem VW Golf und ein 51-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit einem Mitsubishi Kombi die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Der Mann aus Alheim befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den rechten der beiden Fahrstreifen. In unbekanntem Abstand befuhr der Mann aus Schenklengsfeld zeitgleich die linke Fahrspur. Im Bereich einer Steigung - nach Ende der baulichen Trennung der beiden Fahrtrichtungen mit jeweils zwei Fahrspuren - versuchte der 32-jährige Mann mit seinem Golf nach aktuellem Kenntnisstand vermutlich von der rechten Fahrspur nach links auf die entgegengesetzten beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Bad Hersfeld zu wenden. Hierbei kollidierte er mit dem auf dem linken Fahrstreifen hinter ihm fahrenden Kombi des 51-jährigen Mannes aus Schenklengsfeld. Beide Fahrzeugführer und die drei weiteren Insassen des VW Golf, eine 31-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden vollgesperrt.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.11.), gegen 9:20 Uhr, befuhren ein 79-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Peugeot 206 und ein 39-jähriger Mann aus Kassel mit einem Lkw die Bundesstraße 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Asbach. Im Kurvenbereich überholte der Peugeot-Fahrer nach vorliegenden Erkenntnissen den vor ihm fahrenden Lkw. Zeitgleich kam dem 79-Jährigen ein weiterer Lkw entgegen, woraufhin er, um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden, wieder auf seinen regulären Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei touchierte er jedoch den Lkw, den er zunächst überholen wollte und sein Fahrzeug wurde in der Folge gedreht, berührte die Schutzplanke und wurde dann durch den Lkw des 39-jährigen Mannes aus Kassel mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Der 79-jährige Mann aus Niederaula wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Unfall mit Schwerverletztem

Neuenstein. Am Freitag (11.11.), gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Schwalmstadt mit einem Mercedes Sprinter die Landstraße 3155 aus Saasen kommend in Richtung Raboldshausen. Hierbei kam der Mann in einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen, der neben der Fahrbahn stand. Der Fahrer wurde dabei verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Sprinter wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Rotenburg. Am Sonntag (13.11.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Rotenburger mit seinem Pedelec den Seitenstreifen rechts neben der B 83 aus Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Der 28-jährige Fahrer eines Toyota aus Wadem befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 83 in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren stieß der Pkw-Fahrer aus noch nicht bekannter Ursache gegen den Radfahrer. Der Zweiradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Es entstand außerdem Gesamtschaden von etwa 1.200 Euro.

Abbiegeunfall

Alheim-Niederellenbach. Am Sonntag (13.11.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine Skoda-Fahrerin aus Alheim die Straße Ebenfeld in Richtung Heinebacher Straße. Ein Seat-Fahrer aus Bebra befuhr zeitgleich die Heinebacher Straße aus Richtung Alheim-Heinebach kommend und bog nach rechts in die Straße Ebenfeld ein. Bei diesem Abbiegevorgang kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit der Skoda-Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

