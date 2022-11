POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall- Vollsperrung B 62 Höhe Sportplatz "Hohe Luft"

Künzell (ots) - Am Sonntag, dem 13.11.2022, befuhr eine 18-jährige Frau aus der Gemeinde Eichenzell gg. 00:30 Uhr die Straße Lanneshof in Künzell zwischen B458 und der Ortslage. In einem Kurvenbereich kam sie mit ihrem Pkw VW von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Dabei verletzte sich die Fahranfängerin leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Ihre ...

