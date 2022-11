Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallfluchten und eine Fahrt nach Drogenkonsum

Bebra und Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BEBRA. In der Zeit zwischen dem 01. und 08. November kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen Asmushausen und Bebra, in Höhe des Kilometers 0,8, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. An der Schutzplanke wurden zwei Felder beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06623/937-0.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

ROTENBURG. Am Samstag, gg. 10:50 Uhr, wurde in der Badegasse, in Höhe der Hausnummer 5, ein geparkter weißer VW Up von einem vorbeifahrenden, dunklen PKW am linken Außenspiegel beschädigt. Trotz eines lauten Anstoßgeräusches setzte die Person am Steuer die Fahrt in Richtung Weidenberggasse fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstellte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg zu melden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

BEBRA. Am Sonntag, gg. 03:15 Uhr, wurde in der Straße Am Sportplatz ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Dem jungen Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz i.V.m. dem Fahren unter berauschenden Mitteln eingeleitet. Er musste den Beamten zur Dienststelle folgen und sich einer Blutprobe unterziehen.

gefertigt: PHK Schaar, Polizeistation Rotenburg a.d.F., 06623/937-0

