Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Verkehrsunfallmeldungen für die Stadt Fulda

Fulda (ots)

Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Am Freitag, dem 11.11.2022, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Fulda gg. 09:35 Uhr mit seinem Pkw Ford die Birkenallee in Richtung Pappelweg in Fulda. Durch die tiefstehende Sonne geblendet verlor der Fahrer die Kontrolle und kam zu weit links. Hier stieß er mit einem ordnungsgemäß geparkten Toyota und einem VW zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden an allen beteiligten Fzg. von ca. 6500,-EUR.

Unfall beim Spurwechsel mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag, dem 11.11.2022 gg. 15:30 Uhr in Fulda, in der Leipziger Str., Höhe Haus-Nr. 25: Ein 61-jähriger männlicher Fzg.-Führer eines Pkw BMW war stadtauswärts auf dem linken von zwei Richtungsfahrstreifen unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw Hyundai auf dem rechten Fahrstreifen am BMW vorbeifahren. Um ein Auffahren auf den vor einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage wartenden Verkehr zu verhindern, versuchte der Hyundai-Fahrer noch einen Spurwechsel nach links und kollidierte hier mit dem BMW. Ein dritter Pkw, ein Dacia, geführt von einem 37-jährigen Mann aus der Gemeinde Hofbieber, wurde dadurch auch noch involviert. An allen beteiligen Fzg. entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von 6000,-EUR.

Überschreiteunfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger kam es am 11.11.2022, gg. 15:20 Uhr in Fulda im Einmündsbereich König-Konrad-Str. / Geisaer Str. Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin aus Fulda wollte von der König-Konrad-Str. nach links in die Geisaer Str. abbiegen. Hierbei übersah diese eine 24-jährige Fußgängerin, die ihrerseits gerade die Geisaer Str. von links nach rechts überschritt. Die Fußgängerin wurde dadurch von dem Pkw erfasst und zum Glück zur leicht verletzt. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen vorsorglich in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 150,-EUR.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda, PHK A. Müller

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell