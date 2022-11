Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Am Freitag (11.11.2022) wurde um 19.41 Uhr einen Verkehrsunfall in der Uffhäuser Straße in Großenlüder gemeldet. Ein Pkw sei dort in eine Gartenmauer gefahren. Vor Ort konnte ein Pkw Skoda Roomster festgestellt werden, der augenscheinlich die Uffhäuser Straße in Richtung Ortsmitte befahren hatte. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Gartenmauer. Die Frage nach dem Fahrzeugführer gestaltete sich dagegen schwieriger. Es konnten zwei Personen angetroffen werden, welche als Fahrer in Frage kamen. Beide standen unter Alkoholeinfluss, so dass Blutentnahmen angeordnet wurden. Die Ermittlungen dauern an. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.

Am Samstag (12.11.2022) ereignete sich um 02.06 Uhr auf der Bundesstraße 254 in Höhe von Großenlüder ein weiterer Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw VW Polo war in Fahrtrichtung Müs unterwegs. Der 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Fulda verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Die Insassen blieben unverletzt. An dem Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 9.500 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell