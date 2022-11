Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

- Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer Friedewald -

Am Freitag, den 11.11.2022, gegen 15:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin aus Eichenzell und einem 81-jährigen Radfahrer aus Friedewald. Der Radfahrer bog zur Unfallzeit von der Herfaer Straße in die Hönebacher Straße ab. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Hönebacher Straße aus Richtung B 62 kommend und übersah aufgrund blendender Sonne, den vor ihr befindlichen Radfahrer, so dass sie ihn mit ihrem Pkw erfasste. Der Radfahrer wurde zunächst auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und schlug anschließend auf der Fahrbahn auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und eine Verletzung an der Hüfte. Ein angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte den Radfahrer in das Klinikum nach Kassel. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter beauftragt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell