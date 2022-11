Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Nach Einbrüchen: 50-Jähriger festgenommen

Fulda (ots)

Fulda. Beamten der Fuldaer Polizei gelang es am späten Donnerstagabend (10.11.) einen 50-jährigen Mann aus Albanien nach zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch Einbrüchen festzunehmen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war es zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr zu den Straftaten in den Einfamilienhäusern in der Steidlstraße in Horas gekommen. Nachdem die Bewohner die Einbrüche festgestellt hatten, informierten sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110. Hierdurch konnten die hinzugerufenen Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach Eingang der Meldungen in unmittelbarer Nähe der Tatorte den 50-jährigen Mann aus Albanien antreffen. Als die Polizisten den Mann ansprachen, flüchtete dieser plötzlich fußläufig durch mehrere Gärten, bis es einem Beamten gelang, ihn einzuholen. Bei der anschließenden Festnahme versprühte der Mann albanischer Herkunft Reizgas und verletzte dadurch einen Polizisten leicht. Das Diebesgut aus den beiden Einbrüchen konnte schließlich bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden.

Vor diesem Hintergrund kam es in der Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda zu einer Durchsuchung einer Anschrift in der Turmstraße in Künzell. Dabei fanden die Ermittler verschiedene Beweismittel auf und nahmen fünf weitere Personen fest. Ob diese ebenfalls im Zusammenhang mit zurückliegenden Straftaten stehen, ist momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Da gegen den 50-Jährigen bereits zwei Haftbefehle aus Schleswig-Holstein sowie Nordrheinwestfalen wegen Wohnungseinbruchsdelikten vorlagen, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann auch für weitere Einbrüche im Bereich Osthessen in Betracht kommt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda dauern aktuell noch an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

