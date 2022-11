Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Folgemeldung: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw auf der A5

A5. Am Donnerstag (10.11.), gegen 14.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5, zwischen der Anschlussstelle Alsfeld/ Ost und dem Hattenbacher Dreieck, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw - wir berichteten.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf den rechten von zwei Fahrstreifen in nördliche Richtung. Dabei stockte im Bereich einer Baustelle am Kirchheimer Dreieck der Verkehr. Der Lkw-Fahrer erkannte die Situation und bremste sein Fahrzeug daraufhin verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Auch ein hinter ihm fahrender 34-Jähriger aus der Region Hannover stoppte seinen Sattelzug rechtzeitig am Stauende. Ein nachfolgender 40-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Verkehrssituation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden Sattelzug des 34-jährigen Mannes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw des Mannes aus Hannover zudem auf den ebenfalls stehenden Sattelzug des Fahrers aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf geschoben.

Der 40-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle anderen an dem Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten von etwa acht Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet, bis die Fahrbahn etwa um 22:30 Uhr wieder für den Verkehrs freigegeben wurde. Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von circa acht Kilometern.

Neben dem Rettungsdienst waren zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, die Autobahnmeisterei Hönebach sowie die untere Wasserbehörde Bad Hersfeld im Einsatz. Aufgrund der starken Verschmutzung des ersten und zweiten Fahrstreifens durch die ausgelaufenen Betriebsstoffe, über eine Länge von rund 300 Metern, kam in diesem Zusammenhang auch eine Spezialreinigungsmaschine zum Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 300.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Wildeck. Am Donnerstag (10.11.), gegen 15.10 Uhr, befuhren ein 19-jähriger Toyota-Fahrer aus Gerstungen und ein 57-jähriger Wildecker Hyundai-Fahrer die L 3251 aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Wildeck-Bosserode. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen setzte der 57-Jährige dabei zum Überholen des Toyotas an und befuhr in diesem Zusammenhang die Gegenfahrspur. Aus Richtung Wildeck-Bosserode nährte sich zeitgleich eine 37-jährige Opel-Fahrerin aus Heringen, sodass der Überholende nach rechts ausweichen musste. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorderen rechten Seite des Hyundai und der linken Fahrzeugseite des Toyota. Dieser schleuderte über die Gegenfahrspur auf den Grünstreifen und überschlug sich dort. Der 19-Jährige wurde leichtverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell