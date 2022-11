Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeuge aus Auto gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Werkzeuge aus Auto gestohlen

Antrifttal. In der Nacht zu Donnerstag (10.11.) entwendeten Unbekannte mehrere Werkzeuge - darunter ein Akkuschrauber der Marke "Milwaukee" und ein Schweißgerät - aus einem weißen Mercedes Sprinter. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in einem Hof im Erlenweg in Bernsburg. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell