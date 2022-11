Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipostens Neuhof

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07.11.2022 ereignete sich in der Zeit von 07.20 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz der Johannes-Kepler-Schule in Neuhof, im vorderen Bereich der PKW Parkplätze der Schule Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 61-jährige Opel Corsa Fahrerin aus Fulda parkte ihren schwarzen PKW auf einem der Parkplätze im vorderen Bereich der Parkplätze neben den Schulbushaltestellen. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Ausparken oder Rangieren ihren PKW im Bereich des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne Angaben über seine Person zu hinterlassen. An dem schwarzen Opel Corsa entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Gesucht werden Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof, POK`in Hickl

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell