Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Dienstagabend (08.11.) und Mittwochmorgen (09.11.) in einen Kindergarten in der Steidlstraße im Stadtteil Horas einzubrechen. Die Täter hebelten dazu erfolglos an mehreren Fenstern und verursachten dabei 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Fulda. Am Mittwochmorgen (09.11.), gegen 11 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Schlitzer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahm dort ein unbekannter Täter mehrere Dosen eines Energydrinks aus einem Warenregal, steckte diese unter seine Jacke und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin den Täter vor dem Laden ansprach und festhalten wollte, schlug dieser nach der Frau und riss sich los. Dabei wurde die Mitarbeiterin verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Sie beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, schlanke Statur, circa 165 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit Arbeitsschuhen, einer dunklen Hose und einer dunkelgrünen Daunenjacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Im Chattenweg brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend (08.11.) und Mittwochmorgen (09.11.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein, um in die Wohnräume zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Petersberg. In der Bahnhofstraße im Ortsteil Marbach brachen Unbekannte am Mittwochabend (09.11.), vor 17.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden.

Auch ein Einfamilienhaus im Rinnwiesenweg wurde kurze Zeit später, zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Wohnräume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell